நீதிபதிகள் மீதான ஊழல் புகாரை விசாரிக்க கோரிய கலிக்கோ புல் மனைவியின் வேண்டுகோளை ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம்!

அருணாச்சல பிரதேச முன்னாள் முதல்வர் கலிக்கோ புல் தற்கொலை தொடர்பாக விசாரிக்க கோரிய அவரது மனைவியின் மனுவை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 13:02 [IST]

English summary

The Supreme Court will hear a plea by Dangwimsai Pul, the widow of former Arunachal Pradesh chief minister Kalikho Pul for a probe on his suicide note.