கோவாவில் பாஜக ஆட்சி அமைவதில் சிக்கல்.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தது காங்கிரஸ் !

கோவாவில் பா.ஜ.க ஆட்சி அமைப்பதை எதிர்த்து காங்கிரஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

English summary

The Supreme Court on Tuesday will hear a petition filed by the Congress challenging the swearing in of Manohar Parrikar as the Chief Minister of Goa. Chief Justice of India, J S Khehar agreed to hear the matter on an urgent basis and set up a special bench for Tuesday.