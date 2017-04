இலவு காத்த கிளிகளின் கனவுகளை தவிடுபொடியாக்கிய "வழக்குகள்"

ஜனாதிபதி கனவில் இருந்த அத்வானிக்கு பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கு விசாரணை சோதனையாக அமைந்துவிட்டது. தமிழகத்திலும் முதல்வர் நாற்காலிக்கு ஆசைப்பட்ட சசிகலா, தினகரன் கனவுகளும் வழக்குகளால் தகர்ந்தன.

English summary

The Supreme Court’s decision to revive criminal conspiracy charges against LK Advani has serious implications for his political future.