நாட்டையே உலுக்கிய நிர்பயா மேல்முறையீட்டு வழக்கு.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்று தீர்ப்பு

மருத்துவ மாணவி நிர்பயா பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்ட வழக்கில் மரண தண்டனையை எதிர்த்து குற்றவாளிகள் தொடர்ந்த மேல் முறையீட்டு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 4:31 [IST]

English summary

The Supreme Court will pronounce its verdict in the heinous gang rape of 23-year-old girl in Delhi on December 16,2012, on Friday. The verdict in the case, also known as Nirbhaya case, will be delivered at 2 pm.