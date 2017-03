அயோத்தி விவகாரம்: உடனே விசாரிக்க கோரிய சு.சுவாமி கோரிக்கையை நிராகரித்தது உச்சநீதிமன்றம்

பாபர் மசூதி- ராமர் கோவில் விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை உடனே விசாரிக்க கோரிய சுப்பிரமணியன் சுவாமியின் கோரிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்துவிட்டது.

English summary

The Supreme Court on Friday refused to hear the Ram Janmabhoomi matter early. The submission was made by senior BJP leader and Rajya Sabha MP, Subramanian Swamy.