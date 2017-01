டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர்கள் நியமனம் ரத்து- தடை விதிக்க சுப்ரீம்கோர்ட் மறுப்பு- தமிழக அரசுக்கு சூடு!

டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர்கள் நியமனத்தை ரத்து செய்தத ஹைகோர்ட் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க சுப்ரீம்கோர்ட் மறுத்துவிட்டது; தகுதி இல்லாதவர்களை எப்படி நியமிக்கலாம்? என தமிழக அரசுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி கேட

English summary

The Supreme Court today refused to stay order quashing appointment of 11 persons as TNPSC members.