ஜாதி, மதத்தின் பெயரால் வாக்கு கேட்பது சட்டவிரோதம்: உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

தேர்தல்களில் ஜாதி, மதத்தின் பெயரால் வாக்கு கேட்பது சட்டவிரோதம் என உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. பல ஆண்டுகாலம் நடந்து வந்த இந்துத்துவா வழக்கில் இத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Supreme Courid sadi no politician can seek vote in the name of caste, creed, or religion, while hearing several petitions in Hindutva case.