இத்தனை வருஷமா விசாரணையா... எப்போதுதான் முடியும் ராஜிவ் கொலை வழக்கு... சுப்ரீம்கோர்ட் சாட்டையடி

முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் காந்தியின் கொலை வழக்கு விசாரணை எப்போதுதான் முடியும் என்று சிபிஐக்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Supreme Court on Monday sought status report from CBI after hear one of the convicts petition alleging CBI didn't probe into 'larger conspiracy' to kill former Prime Minister Rajiv Gandhi.The apex court has fixed August 16 as the next date for further hearing in the matter.