நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு... கொல்கத்தா நீதிபதி கர்ணனுக்கு 6 மாத சிறை... உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

நீதிமன்றத்தை அவமதித்ததாக கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கர்ணனுக்கு 6 மாத சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது உச்சநீதீமன்றம்.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 11:13 [IST]

English summary

The Supreme Court sentenced Justice Karnan to six months imprisonment for contemp of the court.