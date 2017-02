குணமடைந்த மன நோயாளிகளை வீட்டில் சேர்க்க மறுக்கும் பெற்றோர்கள்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு வேதனை

மனநிலை பாதிக்கப்பட்டோர் மறுவாழ்வுக்கு வழிமுறைகள் வகுத்து தருமாறு மத்திய அரசை சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

English summary

The Supreme Court today asked the Centre to frame guidelines for rehabilitation of persons who have been cured of their mental illness, observing that the issue was "very sensitive".