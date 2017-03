தேச துரேகிகளுக்கு யாரை பார்த்தாலும் தேச துரோகியாகவே தெரியும் - டெல்லியில் விளாசிய சீமான்

தேச துரோகிகளுக்கு யாரைப்பார்த்தாலும் தேச துரோகியாகவே தெரியும் என்று டெல்லியில் விவசாயிகள் மத்தியில் பேசிய சீமான் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu farmers' protest in Delhi for the 17th day today.Seeman support and speaks about farmers protest in Delhi.