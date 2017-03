சுப்ரீம் கோட்ர்ட் மூத்த வழக்கறிஞர் அனில் திவான் காலமானார்

உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த உச்சநீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் அனில் திவான் காலமானார்.

English summary

Senior advocate, Anil Divan who represented Karnataka in the Cauvery waters matter passed away on Monday.