ராம்ஜெத்மலானி கேரள மருத்துவமனையில் திடீர் அனுமதி!

உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரபல வழக்கறிஞர் ராம்ஜெத்மலானி கொச்சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 20:35 [IST]

English summary

Rajya Sabha Member and Senior Advocate Ram Jethmalani has been admitted to a private hospital in Cochin