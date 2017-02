கள்ளக் காதல்: விமானப் படை அதிகாரியை வெட்டி 16 கூறு போட்ட சக ஊழியர்!

கள்ளக் காதல் விவகாரத்தில் விமானப் படை அதிகாரி ஒருவரை சக ஊழியர் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து வெட்டி கூறு போட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 15:35 [IST]

English summary

An Indian Air Force (IAF) corporal posted at Bhisiana air base, near Bathinda, was killed and his body hacked to pieces by a colleague and his kin over his alleged affair with the latter's wife. The victim, Vipan Shukla, 27, belonged to Gonda in UP.