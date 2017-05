டிவி நடிகர் பிரதீப் சாவில் திடீர் திருப்பம்.. தலை, உடம்பில் ரத்தக்காயங்கள்.. கொலையா என சந்தேகம்!

டிவி நடிகர் பிரதீப் குமார் தலை மற்றும் உடம்பில் ரத்தக்காயங்கள் இருப்பதால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் போலீசார் சந்தேகித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

serial actor Pradeep kumar death creats doubt. In his head and body injuries are there. So police started to investigate to Pradeep kumar wife and relative.