முதல் முறையாக தேர்தல் களம் கண்டு தொடர்ந்து பின்னடைவை சந்திக்கும் இரும்பு பெண்மணி இரோம் ஷர்மிளா!!

மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தலில் முதல்முறையாக களம் கண்டுள்ள இரும்பு பெண்மணி இரோம் ஷர்மிளா தொடர்ந்து பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Manipur human rights activist Irom Sharmila facing setback in the election who contested for the first time. Her candidates not received even a one place.