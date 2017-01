பெண்களின் மானத்தைக் காட்டிலும் வாக்குரிமையே உன்னதமானது.. சரத் யாதவ் பேச்சால் சர்ச்சை !

ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவரான சரத் யாதவ், பெண்களின் கற்பு பற்றி சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

English summary

Rajya Sabha MP and Janata Dal (United) leader Sharad Yadav on Tuesday made yet another sexist remark while addressing a gathering of party workers in Bihar. While addressing, Yadav said that the honour of vote comes above the honour of daughter.