நான்கு பேருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெட்சர்.. அரசு மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நடந்த அவலம்

அரசு மருத்துவமனையில் நிறை மாத கர்ப்பிணிப் பெண்கள் நான்கு பேர் ஒரே ஸ்டெச்சரில் அமர வைத்து கொண்டு சென்ற அவலம் நிகழ்ந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

four pregnant women being ferried on a single stretcher exposed the state of affairs in a government hospital in Karnataka's Hubli district.