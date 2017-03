ஏர் இந்தியா ஊழியர்களை அடித்து துவைத்த சிவ சேனா எம்பி.. ஏர் இந்தியா மீதே வழக்கு போட்டு அட்டூழியம்

ஏர் இந்தியா ஊழியர்களை அடித்து துவைத்து அநியாயம் செய்த சிவ சேனா எம்பி ரவீந்திர கெய்க்வாட், தற்போது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு போட்டுள்ளார்.

English summary

Forced to take a train to Pune after airlines decided to 'ground' him, Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad is all set to sue Air India.