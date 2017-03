பணக்கார மும்பை மாநகராட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டது சிவசேனா.. விஸ்வநாத் மகாதேஷ்வர் மேயராக தேர்வு

பொருளாதார தலைநகரமான மும்பை மாநகராட்சியை சிவசேனா தக்க வைத்துக் கொண்டது. விஸ்வநாத் மகாதேஷ்வர் மேயராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

The Shiv Sena's Vishwanath Mahadeshwar has been elected as the new Mumbai mayor.