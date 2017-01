அகிலேஷ் குரூப் அதிரடி.. சமாஜ்வாடி தலைவர் பதவியிலிருந்து சித்தப்பா ஷிவ் பால் நீக்கம்!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சியின் மாநில தலைவர் பதவியிலிருந்து ஷிவ்பால் யாதவ் நீக்கப்பட்டுள்ளார். முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவ் தமையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் இந்த அதிரடி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM Akhilesh Yadav led convention held in Lucknow has declared elected him as the new party leader and Shivpal Yadav has been removed as state president. Former MP Amar Singh has also been sacked from the party.