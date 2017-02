பெண்களின் செல்ஃபோன் எண்களை விலைக்கு விற்கும் ரீசார்ஜ் கடைகள்.. ஒரு ஷாக் ரிப்போர்ட் !

பெண்களின் செல்ஃபோன் எண்கள் விலைக்கு விற்கப்படும் சம்பவம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்து வருவது அம்பலமாகியுள்ளது.

English summary

The Uttar Pradesh Police has revealed that recharge shops across the state are selling mobile numbers of girls for prices “depending on the girl’s looks”. The numbers are then used by men to harass them over the phone, added police.