தள்ளுபடி விற்பனையில் நோ எக்ஸ்ட்ரா வாட்! நுகர்வோர் குறை தீர்க்கும் ஆணையம் அதிரடி!!

தள்ளுபடியில் விற்கப்படும் பொருட்கள் மீது வாட் உள்ளிட்ட எந்த வரிகளையும் வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து வசூலிக்கக் கூடாது என்று தேசிய நுகர்வோர் குறை தீர்க்கும் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, February 3, 2017, 17:27 [IST]

English summary

National Consumer Disputes Redressal Commission has ruled that shops cannot charge VAT on items sold on discount price.