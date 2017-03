செல்போன் சிம்கார்டு... டிரைவிங் லைசென்ஸ்க்கும் ஆதார் எண் அவசியம் - மத்திய அரசு

செல்போன் சிம் கார்டு, ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுவதற்கு ஆதார் கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது

English summary

Ministry of Communications and Department of Telecommunications announced that all telecom companies will have to re-verify subscribers with Aadhaar based e-KYC process. Aadhaar cards mandatory for new driving license along with renewal of the license, a media report said.