திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசுவாமி திருக்கோயில் கருவறையில் சங்கு திருடியவர் கைது

கேரள மாநிலத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற திருவனந்தபுய்ரம் பத்மநாபசுவாமி திருக்கோயில் கருவறையில் இருந்த சங்கை திருடியவரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

English summary

In Padmanabha swamy temple, a man was arrested by Kerala police for stealing siren from sanctum.