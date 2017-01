பனிச்சரிவில் புதைந்த ராணுவ முகாம்... 6 வீரர்கள் பலியான பரிதாபம்

ஜம்மு-காஷ்மீரில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் சிக்கிய ராணுவ முகாமில் இருந்த விரர்களில் 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் உடல்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்றுவருகிறது.

English summary

Avalanche hits in jammu-Kashmir's Gurez in Army camp. The army said rescue operations were launched immediately after the avalanche despite bad weather and heavy snowfall.