காங்கிரஸை விட்டு வெளியேறிய எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா பாஜகவில் இணைகிறார்

காங்கிரஸ் கட்சியை விட்டு விலகி விட்ட கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா பாஜகவில் சேரவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Former Karnataka chief minister S M Krishna has decided to join BJP soon, revealed Karnataka BJP president Yeddyurappa today.