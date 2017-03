விவசாயிகளை பாம்புக் கறியை தின்ன வைத்ததுதான் மோடியின் சாதனை… அய்யாகண்ணு வேதனை

பாம்புக் கறியை விவசாயிகளை தின்ன வைத்ததுதான் பிரதமர் மோடியின் சாதனை என்று வேதனை தெரிவித்துள்ளார் விவசாய சங்கத் தலைவர் அய்யாகண்ணு.

Story first published: Wednesday, March 29, 2017, 13:50 [IST]

English summary

Farmers’ leader Ayyakannu slams PM Modi and his government for not responding their demanding.