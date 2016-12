ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தால் வீடு தேடி வரும் 2000 ரூபாய் நோட்டு.. புதிய சேவையில் ஸ்னாப்டீல் !

ஸ்னாப்டீல் நிறுவனம் (Snapdeal) ‘கேஷ்@ஹோம்' (Cash at Home) என்ற புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Snapdeal announced the launch of a “CashHome” service, which allows users to order cash and have it delivered at their doorstep.