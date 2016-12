அதிசயம், ஆனால் உண்மை...37 வருடங்களுக்கு பிறகு சஹாரா பாலைவனத்தில் பனிப்பொழிவு!

சஹாரா பாலைவனத்தில் கடந்த திங்கட் கிழமை பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 37 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது மீண்டும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Snow fell on Monday in the Algerian town of Ain sefra, in the sahara desert. After 37 years now the snow seen in the Desert.