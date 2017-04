மனைவியுடன் இருக்கும் படுக்கை அறை அந்தரங்கத்தை லைவாக இணையதளத்தில் வெளியிட்ட கணவர் கைது

மனைவியுடன் இருக்கும் அந்தரங்க காட்சிகளை லைவாக இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Hyderabad cybercrime police have arrested a software engineer for allegedly live-streaming sexual intercourse with his unwitting wife on a porn website