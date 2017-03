கிழிந்த ரூபாய்... கிறுக்கப்பட்ட ரூபாய் செல்லும்... ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு!

ரூபாய் நோட்டில் பெரெழுதப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது அது கிழிந்திருந்தாலோ அந்த நோட்டுக்களை வாங்க மறுக்கும் வங்கிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.

English summary

Soiled and scribbled rupees notes are exchangeable said RBI in a circular.