தென்மேற்கு பருவமழை முன்கூட்டியே தொடங்குகிறது- பால் வார்த்த வானிலை மையம்

தென்மேற்கு பருவமழை நடப்பாண்டு முன்கூட்டியே தொடங்குகிறது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

The south-west monsoon is likely to hit Kerala coast between May 28 and 30, a IMD has predicted.