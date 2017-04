தென் மேற்குப் பருவக் காற்று தேனிப் பக்கம் வீசப் போகுது... சராசரிக்கும் குறைவான மழைதானாம்!

தென்மேற்குப் பருவமழை இந்த ஆண்டு மே இறுதியில் தொடங்கும் என்றும் சராசரியை விட குறைவாகவே இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.

Joseph, who is often consulted by the Met Department, based his assessment of the likely onset timeline on the observed 'pre-monsoon rain peak' phenomenon this year.The South-West monsoon could arrive over the Kerala coast by May 25.