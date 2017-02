பெரும் சிக்கலில் மாறன் சகோதரர்கள்... இன்று பெயில் கிடைக்காவிட்டால் திகார் ஜெயில்தான்!

ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் முன்ஜாமீன் மனுக்களை இன்று சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தால் மாறன் சகோதரர்கள் உடனே சிறையிலடைக்கப்படுவர்.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 10:55 [IST]

Delhi Special CBI court to pronounce the order on Maran brothers bail plea on today.