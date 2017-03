பெண்கள் மட்டுமே பயணிக்கும் விமானம்- ஏர் இந்தியா புது முயற்சி

மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஏர் இந்தியா இன்று முழுக்க முழுக்க பெண்கள் மட்டுமே தனி விமானத்தில் இலவசமாக ஆக்ரா செல்ல ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

English summary

Air India planned special trip to women to agra. In this trip only women can travel, freely. no charge will be get from them. It is honorary for the women employees in Air india.