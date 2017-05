12 ரூபாயில் விமானப் பயணம்.. ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனத்தின் அதிரடி ஆஃபர் !

ஸ்பைஸ்ஜெட் விமான நிறுவனம் 12 ரூபாயில் பயணம் செய்ய கட்டண சலுகை அறிவித்துள்ளது.

English summary

SpiceJet has announced discounted fares for non-stop flights across its network in a limited-period sale. Under its "12th Anniversary Sale", SpiceJet is offering tickets at a discounted base fare of Rs. 12.