ஜெ. சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் டி.ஆர். அந்திஅர்ஜூனா காலமானார்

ஜெயலலிதா சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் டி.ஆர். அந்திஅர்ஜூனா இன்று அதிகாலை காலமானார்.

English summary

Senior Advocate TR Andhyarujina passed away at 4am today. His funeral will be held at 3.45 pm in Mumbai.