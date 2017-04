சொந்தநாட்டு விவசாயிகளை நிர்வாணமாக்கி... சிங்களத்து வறட்சிக்காக ரத்தக் கண்ணீர் வடிக்கும் மோடி அரசு!

சொந்த நாட்டு விவசாயிகளை நிர்வாணமாக்கி அவமதிக்கும் மோடியின் பாஜக அரசு சிங்களவர் வறட்சிக்காக துடியாய் துடிக்கிறது.

English summary

India will provide an emergency assistance of water and rice to the Srilanka. But Indian' govt not to face the TamilNadu farmers demands who hold month long protest in Delhi.