சுஷ்மாவுடன் இலங்கை பிரதமர் ரணில் சந்திப்பு.. தமிழக மீனவர்கள் குறித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தை

ஐந்து நாட்கள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள இலங்கைப் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, இந்தியா வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுராஜை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

English summary

Sri Lankan PM Ranil Wickremesinghe has met Union Minister Sushma Swraj today and discuss about fishermen issues.