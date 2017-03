மீனவர் படுகொலையால் கொலைகார இலங்கைக்கு கவலையாம்.. சொல்வது இந்தியா- வெட்கக் கேடு!

தமிழக மீனவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது குறித்து இலங்கை அரசு கவலை தெரிவித்துள்ளது என்று இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Srilankan Govt has expressed its concern about Indian Fisherman shot dead, the fishermen issues was conveyed to Srilanka Prime minister by Srilanka's High commissioner to India.