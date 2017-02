சசி பதவியேற்க தடை விதிக்கக் கோரி சட்டப்பஞ்சாயத்து இயக்கம் மனு - அவசர வழக்காக விசாரிக்க சுப்ரீம் கோர்

சசிகலா பதவியேற்புக்கு தடை விதிக்கக் கோரி சட்டப்பஞ்சாயத்து இயக்கம் தொடர்ந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Supreme Court on Friday refused take up on priority a petition that sought stalling Sasikala Natarajan's swearing in Tamil Nadu chief minister. A petition had been filed seeking a stay on the swearing-in-ceremony until the verdict in the disproportionate assets case was pronounced.