5000 ரூபாய் குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை.. இல்லாவிட்டால் அபராதம்.. அச்சுறுத்தும் எஸ்.பி.ஐ வங்கி

ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா அதன் வாடிக்கையாளர்கள் வங்கியில் குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகையாக 5000 ரூபாய் வைத்திருக்க வேண்டும் என அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 15:53 [IST]

English summary

State bank of india announced that, costumers must keep minimum balance rs. 5000 in their account. Otherwise extra charge will be collected. This announcement make their costumer much worried.