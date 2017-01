ஜல்லிக்கட்டு நடத்த தமிழக அரசே சட்டம் இயற்றலாம்... - முகுல் ரோத்ஹி

ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளை நடத்த தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது என மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் முகுல் ரோத்ஹி தெரிவித்துள்ளார். தமிழக அரசின் மனு மீதான சட்ட அமைச்சகத்தின் கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்துள்ளா

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 20:09 [IST]

English summary

The central government attorney general Mukul Rohatgi says that the State government can go for emergency ordinance on Jallikattu issue. He said that the state government has rights to go for an ordinance on Jallikattu.