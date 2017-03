அகிலேஷ் யாதவ், ராகுல் காந்தி பங்கேற்ற தேர்தல் பேரணியில் கல்வீச்சு.. வாரணாசியில் களேபரம்

அகிலேஷ் யாதவும், ராகுல் காந்தியும் இணைந்து ரோடு ஷோ நடத்தினர். இதில் அகிலேஷ் மனைவியும் எம்.பியுமான டிம்பிள் பங்கேற்றார். விஷமிகள் சிலர் தொண்டர்கள் மீது சரமாரியாக கல் வீசி தாக்குதல் நடத்தினர்.

English summary

Chaos broke out in Varanasi even as Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi's joint roadshow was underway as miscreants pelted stones at supporters who had gathered in huge numbers. While the stone pelting led to ruckus the road show had already moved forward and none of the leaders was present at the spot.