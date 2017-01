முன்னாள் முதல்வரை காருக்குள்ளேயே சிறைவைத்த தெருநாய்கள்... திருவனந்தப்புரத்தில் பரபரப்பு

முன்னாள் முதல்வர் உம்மன் சாண்டியை தெரு நாய்கள் வளைத்து காருக்குள்ளேயே சிறை வைத்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. காருக்குள்ளேயே சிக்கித்தவித்த உம்மன்சாண்டியை அப்பகுதி பொதுமக்கள் காப்பாற்றினர்.

English summary

Street dogs accumulated around the Former Chief Minister Oommen Chandy's car in Kerala. Public traced the stray dogs and rescued Ooman Chandy.