தலாக்.. தலாக்குக்கு பதில் புதிய விவாகரத்து சட்டம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல்

முத்தலாக் முறைக்குப் பதிலாக புதிய விவாகரத்து சட்டத்தை கொண்டுவருவதாக மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

A country like Pakistan has done away with triple talaq and India being a secular state continues to hold on to it, the Supreme Court was told on Monday.