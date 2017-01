விசாகப்பட்டினம் கடற்கரையில் எதிரொலித்த மெரினா மாணவர் புரட்சி!

ஆந்திர மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கோரி மெரினாவைப் போல விசாகப்பட்டினம் கடற்கரையில் இளைஞர்கள் பேராட்டம் நடத்த திரண்டனர். அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

English summary

Students occupied Visakhapatnam coastal area for demanding Special status for Andhra Pradesh. They crowded there as if Marina in Chennai.