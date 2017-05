சினிமாவில் நடிப்பதே நல்லது.. ரஜினிக்கு அரசியல் எல்லாம் சரிப்பட்டு வராது.. சு.சாமி !

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதை வன்மையாக கண்டிப்பதாக பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 23:57 [IST]

