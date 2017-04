மானிய சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.5.57 உயர்வு!

மானிய சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையை சிலிண்டர் ஒன்றுக்கு ரூ.5.57-ஆக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தியுள்ளது. அதே சமயம், மானியமில்லா சமையல் எரிவாயு விலை ரூ.14.50 குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Price Price of non-subsidised LPG was cut to Rs723 per 14.2 kg cylinder from Rs737.50 and subsidised cooking gas raised by Rs5.57 to Rs440.5 per 14.2-kg cylinder